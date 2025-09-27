Doppia medaglia per Paola Tampieri, tecnico nazionale del Tennis Club Faenza, che nello scorso weekend a Roma è stata protagonista agli Europei a squadre di Pickleball nella categoria Over 50. Nel torneo pre-europeo individuale, ha vinto il doppio femminile e il doppio misto, rispettivamente in coppia con Antonella Sonda e Augusto Avanzini, mentre in quello a squadre ha battuto in finale l’Inghilterra rappresentata da Anna Linton. Nel doppio misto, in coppia con Augusto Avanzini, si è invece aggiudicata la medaglia d’argento. La coppia azzurra ha perso la finale contro la Spagna, dopo aver battuto in semifinale la Svezia 16-14, recuperando da uno svantaggio iniziale di 3-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pickleball. Paola Tampieri da urlo a Roma. Oro e argento agli Europei Over 50