Piccola pesca scontro | | Siamo stati noi a chiedre la struttura
Non si è fatta attendere la risposta degli operatori del mercatino della piccola pesca di San Benedetto alle parole del consigliere comunale di Europa Verde, Paolo Canducci. I pescatori chiedono scuse pubbliche, sottolineando che tutti coloro che occupano i banchi hanno effettivamente un’imbarcazione e continuano a portare avanti l’attività "tra mille sacrifici, in un settore già segnato da enormi difficoltà". "La cosa che ci fa più arrabbiare – affermano – è che Canducci sostiene che non ci sia stato confronto. In realtà siamo stati proprio noi, come operatori, a chiedere di poter realizzare la struttura in quel modo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
