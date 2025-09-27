Picchiato a sangue per l’orologio da 80mila euro ma il colpo sfuma e la polizia arresta la banda recuperando preziosi rubati a Bologna
Bologna, 27 settembre 2025 – Tre pregiudicati napoletani sono finiti in manette dopo aver tentato di rapinare di un orologio da 80mila euro un imprenditore 46enne a Padova. E’ successo giovedì quando la vittima dei tre uomini, con precedenti per furti e rapine, è uscito dal suo ufficio per la pausa pranzo dirigendosi verso un bar della zona. E’ a quel punto che sono entrati in azione i banditi tagliando la strada la strada all’uomo con una motocicletta di grossa cilindrata e costringendo così a fermarsi. Uno dei due lo ha quindi colpito violentemente con calci e pugni, ma la vittima è riuscita a resistere all'aggressione così come ha resistito al tentativo di vedersi strappare l’orologio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: picchiato - sangue
Orrore in un garage a Verona, uomo legato e picchiato a sangue: come è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto
Ladri in casa della madre, campione di body building li insegue ma viene picchiato a sangue
Roberto Colusso insegue i ladri in casa della mamma: il campione di bodybuilding picchiato a sangue
Un gattino di appena sei mesi, Kiko, è stato ritrovato in fin di vita, riverso in una pozza di sangue, sabato scorso fuori da un’abitazione a Casina. Credevano fosse stato investito da un'auto, invece dagli accertamenti veterinari è stato picchiato. «Non abbiamo p - facebook.com Vai su Facebook
#Autista #picchiato a #sangue sul #bus da un #giovane che voleva scendere lungo la strada - X Vai su X
Varese, picchiato a sangue per ore sessantenne si lancia dalla finestra per sfuggire ai suoi aggressori - Azzio (Varese), 31 agosto 2025 – I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e da comprendere. Riporta ilgiorno.it