Picchiato a sangue per l’orologio da 80mila euro ma il colpo sfuma e la polizia arresta la banda recuperando preziosi rubati a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 27 settembre 2025 –  Tre pregiudicati napoletani sono finiti in manette dopo aver tentato di rapinare di un orologio da 80mila euro un imprenditore 46enne a Padova. E’ successo giovedì quando la vittima dei tre uomini, con precedenti per furti e rapine, è uscito dal suo ufficio per la pausa pranzo dirigendosi verso un bar della zona. E’ a quel punto che sono entrati in azione i banditi tagliando la strada la strada all’uomo con una motocicletta di grossa cilindrata e costringendo così a fermarsi. Uno dei due lo ha quindi colpito violentemente con calci e pugni, ma la vittima è riuscita a resistere all'aggressione così come ha resistito al tentativo di vedersi strappare l’orologio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

