Bologna, 27 settembre 2025 – Gli studenti del Minghetti si mobilitano per Gaza. Gli studenti, questa mattina, hanno bloccato l’ingresso dell’istituto, dirigendosi poi in corteo verso il cuore della città ribadendo con chiarezza i loro obiettivi: “ Blocchiamo tutto, Palestina libera”, come conferma lo striscione collocato davanti alla sede del Provveditorato assieme a un cassonetto dell’immondizia. I ragazzi, durante la manifestazione, hanno più volte ribadito l’intenzione di proseguire “nella loro battaglia” per sensibilizzare la comunità internazionale. “Quello che sta accadendo è un genocidio che deve essere fermato senza se e senza ma” hanno ribadito i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Picchetto al liceo Minghetti di Bologna: "Blocchiamo tutto per Gaza"