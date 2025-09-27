Piazza Grande esami gratuiti per prevenire il tumore al seno | appuntamento domenica 28 settembre

Livorno si colora di rosa per accogliere le unità mediche mobili del progetto "Salute in Comune", l’iniziativa promossa dalla Croce rossa con il patrocinio del Comune e il sostegno di numerose imprese locali. Domenica 28 settembre, a partire dalle 9.30, in piazza Grande, saranno disponibili. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - grande

A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto

Dracula di Radu Jude, Mektoub, My Love: Canto Due in concorso a Locarno 2025, Together in Piazza Grande

“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande

https://www.trgmedia.it/Gubbio-domenica-28-settembre-appuntamento-con-il-viaggio-degli-Sbandieratori-in-Piazza-Grande/news-143559.aspx - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica que - X Vai su X

Cuore, diabete e tumore al seno: visite gratis in piazza per prevenire. Dove e quando - 30, le cliniche mobili del progetto ‘Salute in Comune’ offrono ai residenti esami diagnostici e visite specialistiche a San Pietro in Casale (Bologna) ... Da msn.com

Clinica mobile in piazza Calori per visite ed esami gratuiti - L’iniziativa ’Salute in Comune’ a disposizione dei cittadini dalle 9. msn.com scrive