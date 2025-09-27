PIANTIAMO UN’ALTRA BANDIERA! L’Italia vince per la prima volta nel flag football | estasi a Parigi siamo Campioni d’Europa!

CAMPIONI D’EUROPA. Abbiamo vinto noi. Per la prima volta nella storia, dopo aver ingoiato quattro bocconi amari. Festeggiamo noi, brindando in avvio del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sì: il flag football è diventato uno sport a cinque cerchi e l’Italia ha trionfato agli Europei, dettando legge nella finale disputata a Parigi contro l’Austria, dopo aver soppiantato la Gran Bretagna nella semifinale di questa mattina e riuscendo a sfatare quello che sembrava essere un autentico tabù. La nostra Nazionale si è imposta con il punteggio di 27-19, salendo così sul gradino più alto del podio dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2005, 2009, 2013 e 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it

