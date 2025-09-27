Piano urbanistico bocciato Comune ricorre contro la Provincia Opposizione furiosa | Va rifatto

Casertanews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo nella vicenda del Piano urbanistico comunale (Puc) di Casagiove. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Vozza ha deciso di presentare ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità emessa dalla Provincia di Caserta.La notizia è stata confermata dall’opposizione: “Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

