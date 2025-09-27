Piano Trump su Gaza Hamas frena gli entusiasmi | per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta

Previsti la consegna di tutti gli ostaggi israeliani, il ritiro graduale delle truppe di Tel Aviv e la nascita di un governo transitorio fino alla riforma dell'Anp. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piano Trump su Gaza, Hamas frena gli entusiasmi: per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta

In questa notizia si parla di: piano - trump

Fin dove può arrivare l'America Party di Musk? Il piano per costringere Trump a trattare | «Restituirò la libertà agli Usa»

Von der Leyen, i malumori di Trump e Putin sul riarmo dietro alla mozione di sfiducia, piano per cambio di guida e fine guerra Ucraina - RETROSCENA

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Hamas ha accettato il piano di Trump per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza, scrive Haaretz - X Vai su X

#MedioOriente , #Israele spinge il piano #Trump per #Gaza. #Tajani: è sbagliato - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, “Hamas ha accettato il piano di Trump”: previsto il ritiro graduale di Israele e la liberazione di tutti gli ostaggi - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Hamas ha accettato il piano di Trump per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza, scrive Haaretz - Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il gruppo palestinese Hamas avrebbe accettato un piano proposto dall’amministrazione statunitense di Donald Trump per concludere la guerra in corso nella Stri ... Come scrive ilpost.it