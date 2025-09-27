Piano Trump su Gaza Hamas frena gli entusiasmi | per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta | Tajani | Flotilla va avanti? Agli italiani ho spiegato i rischi

Previsti la consegna di tutti gli ostaggi israeliani, il ritiro graduale delle truppe di Tel Aviv e la nascita di un governo transitorio fino alla riforma dell'Anp. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

piano trump gaza hamasGaza, Haaretz: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi (e graduale ritiro dell'Idf). Poi la smentita: «Mai ricevuta nessuna proposta» - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. ilgazzettino.it scrive

piano trump gaza hamasGaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio, entro 48 ore, di tutti gli ... Secondo ilfattoquotidiano.it

