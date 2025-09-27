Piano Trump su Gaza Hamas frena gli entusiasmi | per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta | Tajani | Flotilla va avanti? Agli italiani ho spiegato i rischi
Previsti la consegna di tutti gli ostaggi israeliani, il ritiro graduale delle truppe di Tel Aviv e la nascita di un governo transitorio fino alla riforma dell'Anp. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: piano - trump
Fin dove può arrivare l'America Party di Musk? Il piano per costringere Trump a trattare | «Restituirò la libertà agli Usa»
Von der Leyen, i malumori di Trump e Putin sul riarmo dietro alla mozione di sfiducia, piano per cambio di guida e fine guerra Ucraina - RETROSCENA
Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”
MEDIO ORIENTE | "Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c'è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa". Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Secondo il quoti - facebook.com Vai su Facebook
Cosa prevedono i 21 punti del piano di Trump per la fine della guerra di Gaza - X Vai su X
Gaza, Haaretz: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi (e graduale ritiro dell'Idf). Poi la smentita: «Mai ricevuta nessuna proposta» - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. ilgazzettino.it scrive
Gaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio, entro 48 ore, di tutti gli ... Secondo ilfattoquotidiano.it