Piano straordinario per le Province della Sicilia dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali
Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93.658.956 euro per la regione Sicilia, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: piano - straordinario
Ortopedia al collasso. “Serve piano straordinario. Più posti letto e personale”
Metromare, via al piano straordinario per la manutenzione dei condizionatori dei treni
Dazi, la via di Tajani: “Bce tuteli le imprese, serve piano straordinario come nel Covid”
"Un piano straordinario per il quartiere Santa Lucia": la richiesta della Camera del Lavoro La Borgata della Cgil di Siracusa Vai su Facebook
Il dato sui reparti pediatrici conferma l’ennesima disparità in ambito sanitario. Al Nord il 95% degli ospedali ha un reparto pediatrico, al Sud solo il 35%. Serve un piano straordinario per i reparti pediatrici e per la sanità italiana nel suo complesso: perché il diritt - X Vai su X
Piano straordinario per le Province della Sicilia, dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93. Scrive gazzettadelsud.it
Sicilia, crisi idrica: via agli interventi straordinari per potabile e agricoltura - PALERMO – Il perdurare della crisi idrica che interessa tutta la Sicilia ha reso necessario l’avvio di interventi straordinari per garantire ... Riporta newsicilia.it