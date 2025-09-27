Piano straordinario per le Province della Sicilia dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93.658.956 euro per la regione Sicilia, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell'ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d'Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle.

