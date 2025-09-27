Piaggio sì alla solidarietà La richiesta dei sindacati | Prospettive chiare

Terminato con questa settimana il periodo di cassa integrazione, alla Piaggio di Pontedera si è deciso di procedere con l’utilizzo di un nuovo ammortizzatore sociale, già a partire da lunedì prossimo. Uno strumento capace di salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare licenziamenti in un momento critico per tutto il settore automotive non solo in Italia. Basti vedere i licenziamenti annunciati nelle scorse ore dal colosso tedesco Bosch, si parla di circa un taglio di 13.000 lavoratori. Ecco che per non interrompere la produzione in fabbrica si è deciso di fare ricorso alla solidarietà. "La difficile congiuntura di mercato che sta attraversando il settore, aggravata da un contesto geopolitico internazionale instabile, ha reso necessario il ricorso allo strumento della solidarietà per affrontare l’attuale fase di calo produttivo – spiegano i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Uglm territoriali –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

