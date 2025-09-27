Domenica 28 settembre (con la coda di lunedì 29) si apre con il voto regionale nelle Marche e in Val d’Aosta, il breve autunno elettorale a puntate. Seguirà la Calabria il 5 e 6 ottobre, poi la Toscana il 12 e 13 e, dulcis in fundo, Campania, Puglia e Veneto il 24 e 25 novembre. La prima considerazione che balza agli occhi è: “Ma era proprio così difficile raggruppare in un solo turno di election day questo spezzatino elettorale?”. Vero è che così la contabilità dei vincitori e vinti – che mediaticamente si manifesta solo col primo impatto (poniamo mente alla perdita per strada della memoria relativa ai risultati dei ballottaggi nei Comuni) – verrà così diluita, per impedire che appaia troppo grande la vittoria di un polo e la sconfitta dell’altro. 🔗 Leggi su Formiche.net

Formiche.net - Phisikk du role – Le Regioni al voto in assordante silenzio