Petroliera per Israele fa ritorno a Taranto e carica il greggio proteste al porto
È attraccata ieri sera intorno alle 23 nel porto di Taranto la petroliera maltese Seasalvia, della società greca Thenamaris, per caricare 30mila tonnellate di greggio, operazione che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Taranto, protesta al porto blocca petroliera Seasalvia con greggio destinato a Israele, l'Usb: "Stop a logica bellica che alimenta genocidio" - VIDEO
Taranto, protesta al porto fa saltare l’approdo di una petroliera: “Stop rifornimenti per Israele” - In centinaia alla mobilitazione indetta da Usb e Cobas per l'arrivo della Seasalvia al grido ''blocchiamo tutto'' e ''stop al genocidio''. Si legge su bari.repubblica.it