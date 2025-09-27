Virtus contro Milano, sempre loro. E chi meglio della leggenda Dan Peterson – dal 1973 al 1978 all’ombra delle Due Torri con uno scudetto, una Coppa Italia e una finale di Coppa delle Coppe e poi a Milano – può parlare del confronto? Anche perché il Coach, che a gennaio festeggerà 90 anni, con l’Olimpia ha vinto altri quattro due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni e una Coppa Korac. Peterson, Virtus-Milano, sono sempre loro. "Siamo ancora a settembre, è molto presto per capire che cosa succederà. Però è un confronto che, anche se arriva all’inizio dell’anno agonistico, stuzzica già e non poco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Peterson: "Ora alleno io». "Virtus-Milano, il meglio. E Ivanovic è un certezza»