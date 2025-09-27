Pesistica olimpica | 4° turno Open regionale al Barbell Club Chieti

Domenica 28 settembre 2025 al Barbell Club Chieti c'è il campionato regionale Fipe. La società teatina ospiterà infatti il 4° turno Open regionale di pesistica olimpica. Il programma, alle 11, prevede le competizioni femminili, mentre dalle ore 14:30 si terranno le gare dedicate alle categorie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

