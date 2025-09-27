C’è molto da fare. E va fatto anche in fretta. Piero Braglia, alla vigilia della partita con la Pianese, oggi alle 17,30 al Curi, lo dice senza filtri. "C’è tanto fare. Senza tante chiacchiere, dobbiamo iniziare a dare risposte velocemente – spiega –. È importante iniziare a tirarsi fuori da guai, in qualsiasi maniera, al di là dei moduli. Prenderemo una strada e la percorreremo". Fame, cattiveria, necessità e urgenza di dare peso e valore alla maglia indossata. Braglia non ha visto tutto questo. "Questo è il gioco più bello del mondo, lasciamo perdere le questioni mentali. Io credo nella fame, nella voglia di essere protagonisti – aggiunge il tecnico –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, devi crescere e anche in fretta: "C’è molto da fare: voglio fame e cattiveria"