Pericoloso avanzare ma la Flotilla va avanti | salta l' ultima mediazione di Tajani

Parte degli italiani ha lasciato la Flotilla. E l'ha fatto prima che intervenisse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: almeno queste sono le ricostruzioni fatte da chi si trova a bordo delle barche che compongono la flotilla. A ridosso dell'arrivo a Gaza aumenta la paura e crescono anche le difficoltà, com'è ovvio aspettarsi in uno scenario di guerra. Nel pomeriggio, una nota della Flotilla ha spiegato che " la delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l'attività insieme all'equipaggio di terra.

