Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada mamma e bimbo di 2 anni estratti dalle lamiere | sono gravissimi il piccolo è intubato

Una 29enne di Gorizia e il suo bimbo di due anni sono rimasti feriti in modo grave dopo che l'auto sulla quale si trovavano è uscita di strada ed è finita in una zona. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, mamma e bimbo di 2 anni estratti dalle lamiere: sono gravissimi, il piccolo è intubato

In questa notizia si parla di: perde - controllo

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

Perde il controllo del tir e si schianta contro il guardrail in A21, pesanti disagi al traffico Vai su Facebook

Perde il controllo dell'auto: a Foggia un trentenne morto nella notte - X Vai su X

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, mamma e bimbo di 2 anni estratti dalle lamiere: sono gravissimi - Una 29enne di Gorizia e il suo bimbo di due anni sono rimasti feriti in modo grave dopo che l'auto sulla quale si trovavano è uscita ... Scrive msn.com

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: gravi una mamma e il figlio di 2 anni - Incidente ad Aquileia: una donna di 29 anni e il figlio di due anni estratti dai vigili del fuoco e ricoverati in gravi condizioni. Secondo nordest24.it