Perde controllo dell'auto e si schianta con il bimbo di 2 anni ad Aquileia | mamma e figlio gravi

Grave incidente in provincia di Udine: una giovane di Gorizia e il figlio di due anni sono rimasti intrappolati in auto dopo essere usciti di strada in località Sanzili. Soccorsi dai vigili del fuoco, il bambino è stato intubato e trasportato in ospedale insieme alla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

