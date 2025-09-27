Perché sui Fondi Ue all’agricoltura l’Italia rischia l’ennesima figuraccia

Entro il 31 dicembre 2025 l' Italia rischia di fare un regalo indesiderato a Bruxelles: 52,9 milioni di euro destinati alla gestione del rischio agricolo potrebbero dover tornare indietro perché mai spesi. Sono le risorse del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN) dedicate ai fondi mutualistici e allo strumento di stabilizzazione del reddito (IST), due misure pensate dal 2019 per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità. Un meccanismo innovativo, tra i pochi della Politica agricola comune (PAC), capace di offrire una rete contro la crescente incertezza climatica, che rischia però di evaporare tra ritardi amministrativi e inerzia politica.

