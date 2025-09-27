Nell'ultimo anno sono stati quasi 8.500 i pazienti italiani che hanno ritrovato la vista grazie ad un trapianto di cornea, un numero in continuo crescendo a partire dal 2020, grazie a 11.105 donazioni di cornee e grazie ad una rete di strutture, dodici distribuite in tutta Italia, che raccoglie i tessuti oculari donati, assicura la loro qualità e sicurezza e li invia a centinaia di centri di trapianto. Sono le dodici Banche degli Occhi Italiane, riunite nella Società Italiana Banche degli Occhi (SIBO) che in occasione della Giornata Nazionale del Sì del 27-28 settembre, promossa da Aido, ha lanciato la sua nuova campagna: “Perché ogni sì possa ridonare la vista”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Perché ogni SÌ possa ridonare la vista”. Al via la campagna SIBO sulla donazione di cornee e sulle 12 Banche degli Occhi italiane