Perché il pastore Ignazio Loi ha sfilato alla Milano Fashion Week e si c’è lo zampino di Antonio Marras

Come ormai sarà noto un po' a tutti, Antonio Marras non è solo uno stilista. Potremmo definirlo un esteta: un designer, un artista, un visionario. E anche un innovatore, se non un provocatore: grazie a lui abbiamo potuto ammirare una performance che fino ad ora, sulle passerelle della Milano Fashion Week, non si era mai vista. Si, perché a sfilare per il brand dell'algherese è stato Ignazio Loi, pastore di Terralba (Oristano) nella vita e modello per un giorno a Milano. Ignazio Loi, pastore modello: l'idea geniale di Antonio Marras. Loi non è solo un grande lavoratore e occasionalmente modello.

