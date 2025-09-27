Perché David non ha giocato neanche un minuto contro l'Atalanta | la spiegazione di Tudor

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda e Vlahovic hanno avuto il loro spazio contro l'Atalanta, ma Tudor non ha concesso minuti a David: perché il canadese è rimasto tutto il tempo in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - david

perch233 david ha giocatoPerché David non ha giocato neanche un minuto contro l’Atalanta: la spiegazione di Tudor - Openda e Vlahovic hanno avuto il loro spazio contro l'Atalanta, ma Tudor non ha concesso minuti a David: perché il canadese è rimasto tutto il tempo ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 David Ha Giocato