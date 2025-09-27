Perché Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli hanno litigato | i motivi dell’ostilità

Tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli il rapporto non è mai stato rose e fiori: più volte, in passato, la conduttrice e la giornalista si sono scontrate a colpi di dichiarazioni e persino di querele. Quest'anno si rincontrano a Ballando con le Stelle 2025, nelle vesti di giudice e concorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - barbara

Barbara Morris. . “Perché una conduttrice TV italiana ha scelto Istanbul per la sua mastoplastica additiva?” Barbara ha scelto Pure Health per un motivo semplice: si è sentita al sicuro. Ha conosciuto il chirurgo, ha visitato la clinica, ha ricevuto assistenza contin Vai su Facebook

Barbara Leone - X Vai su X

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Sbaglia a rifiutare Ballando con le stelle”/ “Troppo piena di sé” - Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta di Barbara D’Urso di non partecipare come concorrente a Ballando con le stelle. Lo riporta ilsussidiario.net

Selvaggia Lucarelli, la reazione all'arrivo di Barbara D'Urso a Ballando: «Se starà con Pasquale La Rocca sarà guerra». E rimpiange Sonia Bruganelli - A più di un mese dalla nuova stagione di "Ballando con le Stelle" iniziano già le prime polemiche e frecciatine. Come scrive ilmessaggero.it