Per Milan-Napoli la curva rossonera torna a tifare | È San Siro non è la Scala c’è bisogno di tifo

SportMediaset riporta la notizia che la tifoseria organizzata del Milan tornerà a San Siro per Milan-Napoli di domani sera. Scrive SportMediaset: Dalla Scala, alla Scala del calcio. Per l’atteso posticipo di domani sera tra Milan e Napoli, San Siro tornerà ad essere la bolgia che tutti conoscono dopo diverse partite di silenzio che avevano trasformato lo stadio in una sorta di teatro. Lo sciopero della Curva Sud è finito e ad annunciarlo sono stati proprio gli ultras rossoneri, che dopo la riunione di ieri con la società e la questura hanno pubblicato sulla pagina Instagram dei Banditi un comunicato col quale annunciano che, anche se domani sera saranno ancora “senza colori”, torneranno a sostenere gli uomini di Allegri “perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

