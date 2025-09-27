Per i bookmakers Barbara D’Urso parte in pole position quotata 2,50 | è la favorita assoluta della vigilia seguita a ruota da Andrea Delogu e Martina Colombari entrambe a 4,50

V ent’anni di musica, luci, paillettes e soprattutto di ballo. Non senza qualche polemica. Torna Ballando con le stelle e torna con Milly Carlucci quasi incredula di poter dare il via alle danze a distanza di vent’anni dalla prima puntata. Oggi, sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 alle 20.25 su RaiPlay, va in onda la prima puntata della gara. Con Milly, quest’anno, ad animare la sala delle stelle c’è Massimiliano Rosolino che prende il posto di Paolo Belli. Barbara D’Urso smentisce il super cachet per “Ballando con le Stelle” X Leggi anche › “Ballando con le stelle 2025”, il cast completo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

