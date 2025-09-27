Per giochi sotto la pioggia c' è la salopette impermeabile | i tuoi figli la ameranno ed è in offerta
L’autunno è arrivato e le piogge si fanno sempre più persistenti. Per i bambini che non amano restare chiusi in casa, nemmeno con il maltempo, c’è la salopette impermeabile Playshoes che è al momento in promozione su Amazon a 19,95 euro, scontata del 20%. È un capo pensato per proteggere i bambini da pioggia e vento, grazie alle cuciture saldate e al tessuto antivento. Prendila in promozione su Amazon Pantaloni impermeabili per bambini. La salopette Playshoes si presenta in una vivace tonalità di verde, pensata per essere facilmente riconoscibile e per portare un tocco di colore nelle giornate grigie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giochi - sotto
7 giochi cozy per Nintendo Switch sotto i 10 euro da non perdere
Migliori giochi horror su steam sotto i 10 euro
Cina: giochi nazionali sotto i riflettori al Gamescom 2025
GIOCHI E LIBRI - per info e disponibilità cliccare sul link azzurro sotto ogni singola foto - CI TROVIAMO IN Viale Tito Labieno 126 - Roma Cinecittà-Appio Claudio, 400 metri della fermata Subaugusta - facebook.com Vai su Facebook
Per giochi sotto la pioggia, c'è la salopette impermeabile: i tuoi figli la ameranno (ed è in offerta) - Per i bambini che non amano restare chiusi in casa, nemmeno con il maltempo, c’è la salopette impermeabile Playshoes che è al momento ... quotidiano.net scrive
Fine dei giochi estivi: crollo termico e piogge autunnali. Ecco da quando e dove di più - Intanto, la bella stagione avrà un "sussulto d'impeto" nel corso dei prossimi giorni, grazie a un'azione depressionaria atlantica ... Da msn.com