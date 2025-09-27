Per Dionigi è allarme formazione | Magnani no gestiremo Marras

"Magnani non sarà convocato, ha svolto un solo allenamento con noi martedì, ma non è ancora pronto e va gestito. Mi auguro che Giangiacomo si aggreghi con noi dalla prossima, perché bisogna che tutti quanti stringano i denti.". La conferenza stampa di mister Dionigi tocca, quasi subito, uno dei punti salienti. L’emergenza in difesa, almeno oggi, non potrà essere tamponata dal rientro del centralone del Palermo che non andrà nemmeno in panchina. Fuori Rozzio, Quaranta e Magnani proprio contro una squadra molto fisica come il Sudtirol . " Libutti, Papetti e Bonetti effettivamente non si sposano benissimo con questo tipo di avversario, ma abbiamo lavorato per trovare accorgimenti sulle giocate aeree. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

