per chi vuole toccare con mano la tragedia di gaza

L A VOCE DI HIND RAJAB Genere: dramma epocale Regia: Kaouther Ben Hania. Con Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees “La voce di Hind Rajab”, la clip del film che ha scosso il Festival di Venezia 2025 X Leggi anche › Venezia 2025: i film più amati e belli per la critica. In testa c’è “The Voice of Hind Rajab” La “voce” è quella di una bambina di sei anni che, il 29 gennaio 2024, tenne inchiodati al telefono i membri della Mezzaluna Rossa palestinese (la loro Croce Rossa) chiedendo di essere salvata. Entrati a Gaza, gli israeliani avevano mitragliato l’auto con cui cercava di scappare con gli zii e lei era la sola superstite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

