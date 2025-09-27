Pelle di orso al parco giochi L’Oipa | È un atto intimidatorio

“Chi ha compiuto un gesto del genere è una persona socialmente pericolosa, violenta e del tutto indifferente al valore della vita”. Non ha usato mezzi termini il presidente di Oipa Italia Massimo Comparotto nel condannare la persona che, pochi giorni fa, ha ucciso e scuoiato un cucciolo di orso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it