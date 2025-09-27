Pedopornografia arrestato sessantenne | sequestrati anche una pistola e falsi distintivi da poliziotto
Un sessantenne è stato arrestato in provincia di Palermo per detenzione di materiale pedopornografico dalla polizia che ha sequestrato anche falsi distintivi e strumenti per simulare funzioni di polizia. Il personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Sicilia Occidentale ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
