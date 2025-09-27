Pedopornografia arrestato sessantenne | sequestrati anche una pistola e falsi distintivi da poliziotto

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sessantenne è stato arrestato in provincia di Palermo per detenzione di materiale pedopornografico dalla polizia che ha sequestrato anche falsi distintivi e strumenti per simulare funzioni di polizia. Il personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Sicilia Occidentale ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pedopornografia - arrestato

Pedopornografia, arrestato 56enne a Lucca: aveva migliaia di file con bambini tra i 3 e i 14 anni

Chat a tema pedopornografia, arrestato un medico torinese amministratore con don Jordan Coraglia

"Violenza sessuale in danno di minori e pedopornografia": arrestato bracciante agricolo

pedopornografia arrestato sessantenne sequestratiPedopornografia, arrestato un sessantenne in provincia di Palermo - Sequestrati hard disk, pen drive e smartphone nei quali la Polizia Postale ha individuato circa 1. Lo riporta rainews.it

pedopornografia arrestato sessantenne sequestratiArrestato sessantenne per detenzione di materiale pedopornografico: sequestrati anche falsi distintivi da polizia - In casa anche pistola a salve priva di tappo rosso, manette, paletta e lampeggiante blu ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pedopornografia Arrestato Sessantenne Sequestrati