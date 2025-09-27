Una pedalata speciale per un obiettivo che va oltre lo sport. L’ex ciclista professionista Romano Randi ha deciso di tornare in sella per una causa di grande valore: raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Accanto a lui, lungo le strade di questa iniziativa solidale, non solo altri ex campioni del pedale, ma anche imprenditori e appassionati che hanno voluto unire la passione per la bicicletta a un messaggio di speranza e consapevolezza. L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un vero momento di condivisione e sensibilizzazione. Ogni chilometro percorso diventa un contributo concreto per sostenere la scienza e dare nuove possibilità a chi combatte ogni giorno contro la malattia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pedalare per la vita: la sfida solidale di Romano Randi