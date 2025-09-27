Pedalare per la vita | la sfida solidale di Romano Randi

Una pedalata speciale per un obiettivo che va oltre lo sport. L’ex ciclista professionista Romano Randi ha deciso di tornare in sella per una causa di grande valore: raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Accanto a lui, lungo le strade di questa iniziativa solidale, non solo altri ex campioni del pedale, ma anche imprenditori e appassionati che hanno voluto unire la passione per la bicicletta a un messaggio di speranza e consapevolezza. L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un vero momento di condivisione e sensibilizzazione. Ogni chilometro percorso diventa un contributo concreto per sostenere la scienza e dare nuove possibilità a chi combatte ogni giorno contro la malattia. 🔗 Leggi su Oasport.it

