Pechino Express tappe e coppie di concorrenti della nuova edizione

Milano, 27 settembre 2025 - Pechino Express torna e lo fa con un nuovo percorso, tappe sempre più imprevedibili, nuovi inviati e coppie di concorrenti del tutto inaspettate. La nuova stagione dell’adventure game di Sky è stata presentata durante la giornata dei palinsesti di Sky per i prossimi mesi. Al timone del programma rimane saldamente il conduttore Costantino della Gherardesca, ormai eccellente padrone di casa con anni di esperienza alle spalle. Insieme a lui non ci sarà più Fru, che francamente come inviato non aveva contribuito granché alla riuscita del programma. Nella prossima stagione di Pechino Express, Costantino della Gherardesca sarà affiancato da ben tre figure: Guido Meda, Giulia Salemi e Lillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pechino Express, tappe e coppie di concorrenti della nuova edizione

In questa notizia si parla di: pechino - express

Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo

“Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene. Lo spirito degli albori non c’era più. I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare”: parla Marco Berry

I #Magici sono i terzi eliminati di #PechinoExpress Per scoprire chi saranno i prossimi, non perdetevi “Pechino Express - Fino al tetto del mondo” venerdì prossimo alle 21:30 in prima visione su Tv8! - X Vai su X

Prosegue il viaggio di Pechino Express. Giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda tappa nelle Filippine della corsa che quest’anno porterà “Fino al tetto del mondo”. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’invi - facebook.com Vai su Facebook

Pechino Express, tappe e coppie di concorrenti della nuova edizione - Nella prossima avventura il conduttore Costantino della Gherardesca sarà affiancato da tre inviati tutti nuovi ... Si legge su msn.com

Pechino Express, partono anche Chanel Totti e Jo Squillo: quali sono le coppie che parteciperanno - Ci saranno anche Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, e Jo Squillo tra i protagonisti della sfida 2026 di Pechino Express, show Sky Original prodotto da ... Si legge su ilmattino.it