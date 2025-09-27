Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone

Ecco i primi annunci delle tante novità attese nella nuova edizione,  condotta come sempre da Costantino della GherardescaLa nuova avventura dello show Sky Original Prodotto da Banijay Italia Conduce COSTANTINO  DELLA GHERARDESCA Nuovi inviati LILLO  GIULIA SALEMI  GUIDO MEDA PROSSIMAMENTE IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Si annunciano oggi le prime novità della nuova stagione di. 🔗 Leggi su Digital-news.it

