Pechino Express 2026 | da Chanel Totti a Jo Squillo ecco le prime cinque coppie

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le prime cinque coppie che prenderanno parte alla nuova edizione dell'adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca che vedremo su Sky nel 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

pechino express 2026 da chanel totti a jo squillo ecco le prime cinque coppie

© Vanityfair.it - Pechino Express 2026: da Chanel Totti a Jo Squillo, ecco le prime cinque coppie

In questa notizia si parla di: pechino - express

Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo

“Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene. Lo spirito degli albori non c’era più. I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare”: parla Marco Berry

Pechino Express 2026, Chanel Totti sceglie Sky: con chi sarà in coppia, cambiano anche gli inviati - Chanel Totti sceglie Sky per il suo debutto tv dopo aver lasciato il tavolo in Rai sul quale c’era l’ipotesi di una sua partecipazione a Ballando con ... Lo riporta fanpage.it

Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara, nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone - Ecco i primi annunci delle tante novità attese nella nuova edizione,  condotta c... Da digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Pechino Express 2026 Chanel