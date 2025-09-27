Pecco Bagnaia domina la Sprint del Gran Premio del Giappone Marc Marquez secondo ha il matchpoint per il nono Mondiale

Pecco Bagnaia c'è. Al termine della Sprint di Motegi il torinese del team della Ducati festeggia felice per la vittoria nella Sprint. Un successo che vale molto di più dei 12 giri condotti da Pecco mostrando un gran feeling con la sua GP25, proprio quello che è mancato durante questa stagione. 🔗 Leggi su Today.it

Bagnaia rinasce a Motegi: Pecco trionfa nella Sprint in Giappone con la Ducati, Marc Marquez secondo - Pecco Bagnaia stravince la Sprint Race di MotoGP in Giappone: sul circuito di Motegi il torinese domina, chiudendo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta ... Come scrive fanpage.it

È tornato Bagnaia! Domina la Sprint in Giappone. Marquez secondo, domani può essere Mondiale - Pecco ritrova il feeling con la Ducati e stravince a Motegi con quasi 3" di vantaggio sul compagno di team, che adesso ha 191 punti sul fratello Alex, decimo. Si legge su gazzetta.it