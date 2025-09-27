peacemaker ecco in che modo spiana la strada al sequel di superman man of tomorrow

L'ultimo episodio della seconda stagione della serie DCU ci ha fornito una serie di elementi che in seguito ritroveremo nel prossimo film con protagonista Superman Il sesto episodio della seconda stagione di Peacemaker, intitolato "Ignorance Is Chris", ha in pratica sconvolto le regole del mondo in cui il Chris Smith di John Cena si trova ad operare e in sostanza spiana la strada al sequel di Superman già annunciato, Man of Tomorrow. Subito dopo la messa in onda dell'episodio e la rivelazione che i nazisti governano la Terra parallela della serie in cui il protagonista scopre che il fratello è ancora vivo e ha mantenuto buoni rapporti con il padre, James Gunn ha fatto il giro dei media per discutere quanto successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

