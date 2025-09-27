Pd il bilancio della Festa de L’Unità Zerbini | Noi di nuovo in zona Gad Gettato il seme per l’alternativa

Quando parla, la segretaria comunale del Pd Giada Zerbini, accompagna le frasi con le mani. Gesticola come a rafforzare il concetto che esprime. E, nella fattispecie, delimita il contorno di una prospettiva, facendo proprie le parole spese durante la festa de L’Unità dalla segretaria nazionale, Elly Schlein. "Non ci sono sfide che non si possono vincere. Noi possiamo riprendere il governo della città nel 2029". Dunque Zerbini, schleiniana nel Dna, immagina quel "testardamente unitari" come un metodo politico da applicare anche sul territorio. "Lavoriamo con tutte le forze politiche progressiste, per costruire l’alternativa al governo delle destre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

