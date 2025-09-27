Pd il bilancio della Festa de L’Unità Zerbini | Noi di nuovo in zona Gad Gettato il seme per l’alternativa
Quando parla, la segretaria comunale del Pd Giada Zerbini, accompagna le frasi con le mani. Gesticola come a rafforzare il concetto che esprime. E, nella fattispecie, delimita il contorno di una prospettiva, facendo proprie le parole spese durante la festa de L’Unità dalla segretaria nazionale, Elly Schlein. "Non ci sono sfide che non si possono vincere. Noi possiamo riprendere il governo della città nel 2029". Dunque Zerbini, schleiniana nel Dna, immagina quel "testardamente unitari" come un metodo politico da applicare anche sul territorio. "Lavoriamo con tutte le forze politiche progressiste, per costruire l’alternativa al governo delle destre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bilancio - festa
Festa della Ciliegia, il bilancio positivo del presidente Caporaso con lo sguardo a ‘Sannio tra Sapori e Folklore’
“Dal Pd no al bilancio di Festa, ma nessuno è padrone del partito”
Per la Festa dell'Unità è tempo di bilancio, da Andrea Orlando a Vasco Errani tanti gli ospiti sul palco
“Avanti, con fiducia”: il #vescovoMonsCevolotto traccia un primo bilancio del suo episcopato iniziato cinque anni fa. Il #26settembre, nella festa di #SantaGiustina, messa in Cattedrale per il suo anniversario di ordinazione episcopale. Servizio alle pagine 26-2 - facebook.com Vai su Facebook
Festa di Santa Croce, ottimo il bilancio di Navigazione Lago d’Iseo - X Vai su X
Pd, il bilancio della Festa de L’Unità. Zerbini: "Noi, di nuovo in zona Gad. Gettato il seme per l’alternativa" - La rassegna si è svolta in dieci serate sul baluardo di viale IV Novembre: oltre cinquemila le presenze. Secondo msn.com
Bologna, per il Pd la Festa dell'Unità supera la prova della nuova sede a Borgo Panigale: «Un milione di incassi e 75mila presenze, qui almeno per altri 10 anni» - Il segretario Di Stasi: «Abbiamo vinto la scommessa, la nostra comunità ci crede ancora» ... Scrive corrieredibologna.corriere.it