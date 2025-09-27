Pd Aversa congresso cittadino | Angelino nuovo segretario Caterino presidente
Si è svolto oggi nel circolo del Partito Democratico di piazza Municipio ad Aversa il congresso cittadino per il rinnovo degli organismi dirigenti. L’assemblea ha eletto all’unanimità Vincenzo Angelino nuovo segretario cittadino, che subentra a Eugenio Marino. Contestualmente, Elena Caterino è stata designata presidente del circolo. Ai lavori hanno preso parte la senatrice e commissaria . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
