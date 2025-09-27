Pd Avellino congresso regionale con Piero De Luca | Partiamo dalla partecipazione serve un nuovo slancio
Avellino – In via Tagliamento si è consumata, questa mattina, una di quelle liturgie che i partiti conoscono bene: l’assemblea degli iscritti per eleggere il segretario regionale e i delegati campani.Dopo anni di commissariamento, il Partito Democratico prova a rimettere ordine in casa propria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - congresso
Avellino, nominato il legale di parte civile nel processo Dolce Vita #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Pd, De Luca jr segretario: “Dette cose aspre contro di me, ma ha deciso Elly più di altri” - Il figlio del governatore presenta ai circoli la sua candidatura unica al congresso: “Non è stato un accordo di potere” ... Come scrive napoli.repubblica.it
Regionali, aspettando le politiche: per Schlein il centrosinistra è da rifare - E’ il messaggio della segretaria Elly Schlein ai suoi. Segnala corriereirpinia.it