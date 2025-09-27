paz non basta al como con la cremonese finisce 1 1

Como, 27 settembre 2025 – Finisce in parità 1 a 1, l'atteso derby fra Como e Cremonese, Paz e Baschirotto gli autori delle reti. La partita è stata differente anche nel suo svolgimento, con il primo tempo a marca comasca e il secondo a marca cremonese. Come previsto, gli azzurri si riversano in attacco fin dai primi minuti, ma il fastidioso vento trasversale crea dei problemi ai cross lariani e si cerca di giocare a palla bassa. Bonazzoli cerca invece di sfruttare il vento, con un tiro da dietro metacampo, però Butez è attento. Il portiere al 16' rilancia subito per Rodriguez, che serve fuori area Kuhn, il suo tiro va sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

