Paura in una farmacia a Salerno | titolare colpito con una bottiglia di vetro

Attimi di paura nella farmacia Costabile di via Silvio Baratta, a Salerno, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha fatto irruzione aggredendo il titolare, il dottor Antonello, con una bottiglia di vetro. Nel caos della colluttazione, il malvivente ha sferrato anche un calcio contro Cora, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Brandisce una bottiglia, paura in farmacia

Rapina in farmacia, paura nel quartiere Trieste: armati di pistola, feriscono titolare e scappano - Paura in una farmacia del quartiere Trieste dove ieri sera c’è stata una rapina, all’orario di chiusura. Si legge su fanpage.it

Roma, rapina alla farmacia di piazza Istria con pistole e fucili: i banditi sparano per fuggire, ferito il titolare - Due uomini, con il volto travisato e armati di pistola e fucile, hanno fatto irruzione nel negozio poco prima ... roma.corriere.it scrive