Paura al Da Vinci | 19enne massacrato a colpi di manganello davanti a scuola
Una lite per motivi banali si è trasformata in un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità scolastica padovana. Il fatto è avvenuto davanti all’istituto professionale Leonardo Da Vinci: un 19enne di Piazzola sul Brenta è stato picchiato con un manganello da un coetaneo che non conosceva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Foto finte di me nuda in giro per la città. Vivo nella paura". Revenge porn, la denuncia choc di una 19enne - Con queste parole, Arianna Petti, 19enne di Foggia, racconta l’incubo che le ha stravolto l’esistenza. Come scrive affaritaliani.it