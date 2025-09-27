Paura a Varano dé Melegari perde il controllo dello scooter | 15enne grave in elisoccorso al Maggiore

Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di venerdì 26 settembre, poco prima delle ore 17. Per cause in corso di accertamento la giovane ha perso il controllo dello scooter a bordo del quale stava viaggiando lungo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it