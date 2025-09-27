Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial

Si conclude con altri due piazzamenti sul podio l’avventura della spedizione azzurra impegnata al Nepela Memorial 2025, gara internazionale di pattinaggio artistico appena passata agli archivi in quel di Bratislava. Dopo l’incredibile tripletta siglata in campo femminile, nella prova maschile Matteo Rizzo e Daniel Grassl si sono attestati rispettivamente al secondo ed al terzo posto, cedendo il passo al solo francese Kevin Aymoz. Bella in tal senso la risposta di Rizzo che, dopo uno short leggermente falloso terminato in quarta piazza, è salito di due caselle confezionando un libero pulito (solo un passaggio a vuoto in lutz eseguito doppio anziché triplo nella combinazione con il triplo salchow) contrassegnato dall’esecuzione di un quadruplo toeloop e di sei tripli, tra cui due axel, con cui ha raccolto 166. 🔗 Leggi su Oasport.it

