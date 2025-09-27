Pattinaggio artistico | capolavoro tricolore al Nepela Memorial! Le azzurre segnano una storica tripletta trionfo per Gutmann
Tripudio Italia a Bratislava. Nella specialità individuale femminile infatti le azzurre hanno segnato una fantastica tripletta i n occasione del Nepela Memorial Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series, togliendosi la soddisfazione di conquistare per l’occasione anche due nuovi personal best. Un vero e proprio record mai segnato fino a questo momento nella competizione itinerante di seconda fascia. La vittoria è andata ad una semplicemente sensazionale Lara Naki Gutmann, per la seconda volta in carriera sopra quota 200 punti nel totale, risultato maturato grazie ad un programma libero praticamente senza errori, in cui la trentina ha sciorinato elementi di salto di ottima fattura come la combinazione triplo lutzeulertriplo salchow, il triplo flip ed il triplo loop singolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico
Il giovanissimo talento russo del pattinaggio artistico ha ottenuto la qualificazione tecnica per i Giochi invernali del 2026 a Cortina. Ma le sanzioni internazionali contro il suo Paese, tengono in sospeso il suo sogno - facebook.com Vai su Facebook
Era una stella del pattinaggio artistico la 23enne altoatesina travolta e uccisa da un camion a #Salisburgo, in #Austria, mentre percorreva in bici la pista ciclabile. #Tg1 Elena De Vincenzo - X Vai su X
