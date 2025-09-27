Si chiudono le competizioni in quel di Oberstdorf, città della Germania che ha ospitato questo weekend il Nebelhorn Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Due gli ultimi segmenti di questo ultimo giorno: il libero femminile e la free dance della danza sul ghiaccio. Cambia praticamente tutto nella prova individuale, dove alla fine a spuntarla è stata la statunitense Amber Glenn che, dopo il secondo posto nello short, ha pattinato il secondo libero del lotto realizzando elementi importanti come il triplo axel ma commettendo una sbavatura nel triplo loop, atterrato con caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Amber Glenn vince il Nebelhorn Trophy, nella danza trionfo per Lewis-Gibson