Patrignani Confcommercio dopo Fattore R | Fare fronte comune per la Romagna California d' Europa

Confcommercio cesenate ha molto apprezzato la definizione del presidente Abi, Antonio Patuelli, che ha chiamato a Fattore R la Romagna, definendola la California d’Europa: “Per noi romagnolisti convinti come siamo da sempre e impegnati per assegnare alla Romagna il ruolo che merita – afferma il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it