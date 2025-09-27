patologie ai vasi cerebrali elogio internazionale alla fondazione mondino

La Stroke unit della Fondazione Mondino Irccs, la speciale unità deputata al trattamento d’urgenza degli eventi cerebrovascolari coordinata da Anna Cavallini, ha ricevuto l’ Eso-Angels Award Platino, un prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla European stroke organisation (Eso) ai centri che si distinguono per l’eccellenza nella gestione dei pazienti colpiti da ictus. Il raggiungimento del traguardo riferito al primo trimestre del 2025 è il frutto di un impegno condiviso dai professionisti del Mondino con i team del San Matteo e di Areu, nell’ambito del dipartimento interaziendale di neuroscienze che favorisce un approccio multidisciplinare a beneficio dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

