Passaggio di consegne alla Cfg Rettifiche
CFG Rettifiche: un’azienda argentana rimessa in sesto e con essa salvati 35 posti di lavoro. La proprietà, intanto, passa a una società tedesca. Si tratta di una vicenda di crisi aziendale che, dunque, si trasforma in occasione di rilancio e di sviluppo industriale. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento emesso dal Collegio presieduto dalla dott.ssa Anna Ghedini e con Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca, ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa conclusi dalla citata CFG Rettifiche S.r.l., società specializzata nella produzione di barre e tubi cromati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
